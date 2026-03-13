تصريح إماراتي مفاجئ.. ترامب سينهي الحرب مع إيران "في الوقت المناسب"

أكدت لانا نسيبة، وزيرة الدولة الإماراتية في وزارة الخارجية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُنهي الحرب مع إيران دبلوماسياً "في الوقت المناسب"، وأن على طهران وقف هجماتها على جيرانها قبل أن تتمكن من التوسط.

وتعرب لانا نسيبة، سفيرة الإمارات السابقة لدى الأمم المتحدة والتي تشغل حالياً منصب وزيرة دولة في وزارة الخارجية، عن ثقتها بأن الحرب ستنتهي بتسوية تفاوضية لكنها تقول إن الجيران مصدومون من شنّ إيران هجمات عليهم.

وتضيف نسيبة: "في نهاية المطاف، سيكون الحل دبلوماسياً، لكن لا بد من لحظة حاسمة، وأعتقد أن الرئيس ترامب سيقودنا جميعاً إلى تلك اللحظة في الوقت المناسب".

وعند سؤالها عن جهود الوساطة، قالت إن على إيران وقف هجماتها أولاً: "من الصعب الحديث عن الوساطة في ظلّ الهجوم... لا يمكن للوساطة أن تحدث إلا عندما تتوقف البنادق".

وقالت إن المسؤولين الإيرانيين لم يُشيروا لها إلى أن الإمارات كانت هدفًا عندما زارت طهران لإجراء محادثات تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة قبل أسبوعين من اندلاعها. هذا الغياب للإنذار جعل هجمات إيران على الإمارات "صادمة وشنيعة للغاية".

وتقول نسيبة إن الإمارات على اتصال دائم بإدارة ترامب، وأشادت بها كشريك استراتيجي قوي.

وتضيف أن إيران كانت تحاول مهاجمة النموذج الاقتصادي للإمارات، الذي استقطب 700 ألف إيراني للعيش فيها، لكن الضربات الإيرانية أظهرت أن "اقتصادنا قوي ومتين ومرن".