بقفطان مطرز.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر إنستجرام

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة رمضانية، حيث ظهرت مرتدية قفطانا طويلا باللون الرمادي اللامع بتطريزات بسيطة تبرز أناقتها.

انتعلت نسرين طافش حذاء أنيقا ذا كعب عال، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، ما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.