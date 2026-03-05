نسرين طافش تستعرض أناقتها بقفطان رمضان.. شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في إحدى حفلات ليالي رمضان المميزة.

إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت قفطان باللون الذهبي المتناسق مع الأجواء الرمضانية.

انتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة ونالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون بشرتها.