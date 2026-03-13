حوادث

كان رايح يجيب سحور.. مقتل سائق توك توك علي يد آخر بطعنة في القلب

الشاب المقتول
مروة فاضل

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية شنوان بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب مقتل شاب علي يد آخر بطعنة نافذة في القلب. 

البداية بخروج الشاب يوسف شاهين سائق توك 21 عاما ليحضر السحور لأسرته حيث أنه أب لطفلة رضيعة وينتظر مولود خلال الشهر القادم، ونشبت بينه وبين شاب آخر مشادة كلامية قام علي إثرها بطعنه بمطواة في القلب مما أدي إلى وفاته في الحال. 

وقال شقيق المتوفي، أن شقيقه يوسف كان يعمل سائق توك توك ومات غدرا علي يد شاب سيء السمعة في القرية معروف عنه أنه يفتعل المشاكل وسبق وقام بإصابة شباب من القرية. 

وقالت زوجته، أن زوجها خرج بعد الإفطار حيث كانوا معزومين علي الافطار عند خال زوجها وخرج بعد ذلك ليجلس على القهوة مع أصدقائه وذهب ليحضر لنا السحور وبعد ذلك عرف الجميع الخبر بمقتله . 

وطالبت الزوجة بحق زوجها الذي قتل غدرا علي يد شاب معروف عنه الأخلاق السيئة في القرية وإعدامه كما فعل مع زوجها الذي كان ينتظر طفلا خلال أسابيع. 

فيما تجلس والدة يوسف في حالة ذهول مما حدث وتمسك ملابسه وتنادي عليه غير مستوعبة ما حدث لنجلها الصغير. 

القاتل 
الشاب المقتول يوسف شاهين
