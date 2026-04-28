يتحصل على صورهم من أحد التطبيقات.. القبض على شخص يبتز المواطنين على الإنترنت
الفنان محمد فراج يشارك في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة
روبيو : السيناريو المثالي في لبنان هو وجود جيش قوي يتولى تفكيك حزب الله
خطة من ثلاث محطات.. كيف يستعد منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026؟
إحالة أعضاء مجلس إدارة شركة خدمات طبية للجنايات للاستيلاء على 715 مليون جنيه
البنك المركزي يشارك للعام العاشر في اليوم العربي للشمول المالي مع فتح حسابات مجانية
مجلس التعاون الخليجي يعقد قمة تشاورية لبحث تطورات المنطقة
وزير البترول يبحث مع نظيره التركي فرص التعاون بمجالات التعدين والطاقة
بشرة خير الجنيه يتعافى.. انخفاض سعر الدولار اليوم في البنوك
حظر إصدار التراخيص للمقاهى والمطاعم بأحياء مصر الجديدة والزمالك وجاردن سيتى والمعادى
الوزراء: البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يوفر حوافز لبناء قاعدة قوية للصناعات المغذية لها
هل يغيب الأهلي عن إفريقيا؟.. تصريحات مثيرة من شوبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تصعيد بين كييف وتل أبيب.. أوكرانيا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب "حبوب مسروقة"

أعلنت أوكرانيا، استدعاء السفير الإسرائيلي لدى كييف، ميخائيل برودسكي، لعقد "جلسة توبيخ" صباح الثلاثاء، وذلك عقب استقبال تل أبيب سفينة حبوب روسية، محمّلة بمحاصيل "تم الاستيلاء عليها من أراضيها"، في تطور فجر أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا، في منشور عبر منصة "إكس"، إن العلاقات الودية بين أوكرانيا وإسرائيل يمكن أن تخدم مصالح الطرفين، محذراً من تقويضها بسبب ما وصفه بـ"التجارة غير القانونية للحبوب الأوكرانية المسروقة" من قبل روسيا.

وأضاف أن كييف تجد صعوبة في فهم عدم استجابة إسرائيل لطلبها المشروع بشأن سفينة سابقة نقلت بضائع مسروقة إلى ميناء حيفا.

وتابع سيبيا: "بعد وصول سفينة أخرى من هذا النوع، نحذر إسرائيل مجدداً من قبول هذه الحبوب لما لذلك من تأثير سلبي على علاقاتنا الثنائية"، مؤكداً أنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم مذكرة احتجاج رسمية والمطالبة بإجراءات مناسبة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "معاريف" أن الاستدعاء جاء في إطار "جلسة توبيخ"، فيما رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على نظيره الأوكراني عبر "إكس"، قائلاً إن العلاقات الدبلوماسية لا تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام، مؤكداً أن "الادعاءات لا ترقى إلى مستوى الأدلة"، وأنه لم يتم تقديم طلب مساعدة قانونية قبل إثارة القضية إعلامياً.

وأشار ساعر إلى أن إسرائيل ستفحص المسألة، مشدداً على أنها "دولة تحترم سيادة القانون وتتمتع بسلطات إنفاذ مستقلة".

في السياق، نقلت “القناة 12” العبرية عن مصدر دبلوماسي أوكراني رفيع أن السفينة الروسية "بانورميتيس" وصلت إلى ميناء حيفا الأحد، محملة بقَمح تقول كييف إنه سرق من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، وهي ترسو حالياً بانتظار تفريغ حمولتها.

وأوضح المصدر أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي تصل فيها سفينة روسية إلى إسرائيل تحمل حبوباً "مسروقة"، متهماً تل أبيب بتجاهل مطالب كييف السابقة بشأن سفينة أخرى قامت بالفعل بتفريغ شحنة مماثلة.

وحذر المصدر من أن السماح بتفريغ الشحنة الجديدة قد تكون له "عواقب وخيمة" على العلاقات الثنائية، واصفاً الموقف الإسرائيلي بأنه "صفعة"، خاصة في ظل خطوات اتخذتها أوكرانيا دعماً لإسرائيل، مثل تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وتجريم معاداة السامية.

في المقابل، كشفت صحيفة "هآرتس" في تحقيق مدعوم بوثائق وتحليلات لبيانات الملاحة وصور الأقمار الصناعية، أن إسرائيل استقبلت منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن أربع سفن روسية يشتبه في نقلها حبوباً مسروقة من أوكرانيا، مع وجود سفينة أخرى تنتظر الدخول إلى ميناء حيفا.

كما أشارت الصحيفة إلى حادثة سابقة قبل أسبوعين، حين رست سفينة شحن روسية تدعى "أبينسك" في حيفا، وكانت تحمل قمحاً تُقدّر قيمته بملايين الدولارات، يُعتقد أنه من مناطق أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية.

وأضافت أن بعض المشترين الإسرائيليين أكدوا شراء هذه الحبوب داخل إسرائيل، لافتة إلى أن عام 2023 شهد وصول سفينتين على الأقل محملتين بحبوب مسروقة، إحداهما قامت بتفريغ شحنتها، بينما أثار نشاط سبع سفن أخرى شبهات مماثلة.

ووفق التحقيق، لجأت روسيا إلى "أساليب ملتوية" لتصدير الحبوب إلى إسرائيل، متجاوزة العقوبات الدولية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، مستخدمة تقنيات تشويش لإخفاء مسارات السفن ومصدر الشحنات.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة منذ 24 فبراير 2022، حيث تشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى تحالفات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه أوكرانيا وتعتبره تدخلاً في سيادتها.

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

توروب

غضب كبير.. أول رد فعل من مجلس الأهلي ضد توروب بعد ثلاثية بيراميدز

أرشيفية

خبير: واقع المفاوضات بين أمريكا وإيران وصل إلى نقطة الصفر

أرشيفية

الغرفة التجارية: 18% زيادة في أسعار التكييفات مع بداية الصيف

بوتين

بوتين: الغرب يفقد موقعه القيادي في العالم ليحل محله الجنوب العالمي

بالصور

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد