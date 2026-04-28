بشرة خير الجنيه يتعافى.. انخفاض سعر الدولار اليوم في البنوك

تراجعت أسعار الدولار اليوم في مصر بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.

انخفض سعر الدولار في كافة البنوك المصرية اليوم أمام الجنيه مما يعكس حالة من التوازن في السوق وبداية تعافي الجنيه في ظل ظروف اقتصادية صعبة عالمياً ومحلياً.

سعر الدولار في البنوك اليوم

شهد سعر الدولار انخفاض مقابل الجنيه المصري في 12 بنكًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

52.49 جنيه للشراء.

52.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

52.50 جنيه للشراء.

52.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

52.50 جنيه للشراء.

52.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

52.50 جنيه للشراء.

52.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

52.40 جنيه للشراء.

52.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

52.55 جنيه للشراء.

52.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

52.50 جنيه للشراء.

52.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى

52.50 جنيه للشراء.

52.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

52.50 جنيه للشراء.

52.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف العربي الدولي

52.50 جنيه للشراء.

52.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست

52.50 جنيه للشراء.

52.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

52.52 جنيه للشراء.

52.62 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وصل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في البنوك

بينما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند 52.40 جنيه للشراء، و52.50 جنيه للبيع.