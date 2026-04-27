الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك بعد ارتفاعه صباحا… إلى أين وصل سعر الدولار الآن؟

رانيا أيمن

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا مع ختام تعاملات اليوم الاثنين 27 إبريل 2026، وجاء هذا التراجع بعد ارتفاع الدولار في بداية اليوم، ليحدث حالة من التذبذب في سعر الدولار داخل البنوك اليوم.

وكسر الدولار اليوم حاجز ال 52 جنيه في البنوك، ومازال في هذا المستوى إلا أنه تراجع بنحو من 10 إلى 20 قرشاً في ختام التعاملات.

ووفقاً لآخر تحديث لسعر الدولار اليوم في ختام التعاملات جاء سعر الدولار كالتالي:

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.49 جنيه للشراء و52.628 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلغ سعر الدولار 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع، ليُسجل بذلك أعلى سعر بين البنوك.

وسجل في بنك الكويت الوطني NBK نحو 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC، سجل الدولار 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك كريدي أجريكول 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

وسجل في بنك قناة السويس 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، بلغ السعر 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

وسجل في QNB الأهلي 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل الدولار 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

كما سجل في البنك العقاري المصري العربي 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

وسجل في المصرف العربي الدولي 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغ السعر 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

وسجل في بنك البركة نحو 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للشراء في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 52.40 جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

الفنانة ايمان

تعرف على مرض الفنانة إيمان وطرق العلاج

محمود سعد

محمود سعد: الحجاب لا يسبب تخلفًا عقليًا.. وكل سيدة لها حرية الاختيار دون وصاية

فواكة الصيف

تحذيرات من فواكه صيفية.. تزيد خطر النزلات المعوية

بالصور

حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
حطي الحاجة دي في الغسالة.. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة

الصداع مش طبيعي .. 6 أسباب خطيرة مش واخد بالك منها

الصداع
الصداع
الصداع

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق
طريقة عبقرية لتنضيف البوتاجاز بدون مجهود.. هترجّعيه جديد في دقائق

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية بطعم المطاعم خطوة بخطوة

كبسة
كبسة
كبسة

فيديو

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

المزيد