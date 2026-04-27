تراجع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك بعد ارتفاعه صباحا… إلى أين وصل سعر الدولار الآن؟

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا مع ختام تعاملات اليوم الاثنين 27 إبريل 2026، وجاء هذا التراجع بعد ارتفاع الدولار في بداية اليوم، ليحدث حالة من التذبذب في سعر الدولار داخل البنوك اليوم.

وكسر الدولار اليوم حاجز ال 52 جنيه في البنوك، ومازال في هذا المستوى إلا أنه تراجع بنحو من 10 إلى 20 قرشاً في ختام التعاملات.

ووفقاً لآخر تحديث لسعر الدولار اليوم في ختام التعاملات جاء سعر الدولار كالتالي:

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.49 جنيه للشراء و52.628 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلغ سعر الدولار 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع، ليُسجل بذلك أعلى سعر بين البنوك.

وسجل في بنك الكويت الوطني NBK نحو 52.53 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC، سجل الدولار 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك كريدي أجريكول 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

وسجل في بنك قناة السويس 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، بلغ السعر 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

وسجل في QNB الأهلي 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل الدولار 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

كما سجل في البنك العقاري المصري العربي 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

وسجل في المصرف العربي الدولي 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغ السعر 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

وسجل في بنك البركة نحو 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للشراء في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 52.40 جنيه.