سعر الدولار في البنوك.. ارتفاع كبير أمام الجنيه اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

ارتفع سعر الدولار اليوم في البنوك خلال تعاملات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وتباين سعر الدولار اليوم في البنوك حيث سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي نحو:

52.70 جنيه للشراء

52.80 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

52.69 جنيه للشراء

52.79 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

52.68 جنيه للشراء

52.78 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو:

52.65 جنيه للشراء

52.75 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو:

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو:

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو :

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

وزاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة نحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري نحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول لنحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:

52.53 جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو:

52.53 جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم لنحو :

52.63 جنيه للشراء

52.77 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:

51.96 جنيه للشراء

52.06 جنيه للبيع