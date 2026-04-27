سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 27 أبريل

شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الهدوء النسبي داخل القطاع المصرفي خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين 27 أبريل 2026،

استقرت العملة الأمريكية عند مستوياتها الأخيرة دون تغييرات ملحوظة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة سعر الصرف في البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار حالة من الاستقرار النسبي في أغلب البنوك العاملة داخل مصر، حيث بلغ في البنك الأهلي المصري نحو 52.63 جنيه للشراء و52.73 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي تكرر في عدد من البنوك الكبرى، في إشارة إلى توازن نسبي في سوق النقد الأجنبي.

كما سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.62 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي حوالي 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في أبرز البنوك

جاءت أسعار الدولار اليوم متقاربة مع وجود فروق طفيفة بين البنوك، وذلك على النحو التالي:

في بنك مصر:

52.63 جنيه للشراء – 52.73 جنيه للبيع

في بنك الإسكندرية:

52.53 جنيه للشراء – 52.63 جنيه للبيع

في بنك القاهرة:

52.55 جنيه للشراء – 52.65 جنيه للبيع

في بنك قناة السويس:

52.65 جنيه للشراء – 52.75 جنيه للبيع

في المصرف المتحد:

52.63 جنيه للشراء – 52.73 جنيه للبيع

في البنك المصري الخليجي:

52.63 جنيه للشراء – 52.73 جنيه للبيع

في البنك العربي الأفريقي الدولي:

52.57 جنيه للشراء – 52.67 جنيه للبيع

سعر الدولار

ويحظى سعر الدولار بأهمية كبيرة في السوق المحلية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة في ظل ارتباط عدد كبير من المنتجات بعمليات الاستيراد، ما يجعل أي تحرك في سعر الصرف محل اهتمام واسع من مختلف الفئات.

يعكس هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرفي، في ظل سياسات نقدية تستهدف الحفاظ على استقرار سوق الصرف، وتقليل التقلبات الحادة التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي.

كما يشير ثبات الأسعار إلى هدوء نسبي في التعاملات، مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر مختلفة، وهو ما يدعم استقرار الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الحالية.