قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27– 4– 2026 والقنوات الناقلة
أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
حقيقة الثعبان الأقرع في عذاب القبر.. على جمعة يوضح
ما الحكمة الإلهية من تجلي الله على جبل الطور دون غيره؟.. الإفتاء توضح
سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 27 أبريل
ترمب يستدعي فريقه لغرفة العمليات.. خيارات حاسمة بشأن إيران ومقترح مفاجئ حول مضيق هرمز
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
رفع الحصار وفتح مضيق هرمز.. مقترح جديد من إيران لأمريكا
وفقا لآخر لتحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر الآن
بعد نجاته من الاغتيال.. ترامب يهاجم الإعلام ويرفض اتهامات إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 27 أبريل

إسلام خالد

شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الهدوء النسبي داخل القطاع المصرفي خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين 27 أبريل 2026،

  استقرت العملة الأمريكية عند مستوياتها الأخيرة دون تغييرات ملحوظة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة سعر الصرف في البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار حالة من الاستقرار النسبي في أغلب البنوك العاملة داخل مصر، حيث بلغ في البنك الأهلي المصري نحو 52.63 جنيه للشراء و52.73 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي تكرر في عدد من البنوك الكبرى، في إشارة إلى توازن نسبي في سوق النقد الأجنبي.

كما سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.62 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي حوالي 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في أبرز البنوك

جاءت أسعار الدولار اليوم متقاربة مع وجود فروق طفيفة بين البنوك، وذلك على النحو التالي:

في بنك مصر:
52.63 جنيه للشراء – 52.73 جنيه للبيع

في بنك الإسكندرية:
52.53 جنيه للشراء – 52.63 جنيه للبيع

في بنك القاهرة:
52.55 جنيه للشراء – 52.65 جنيه للبيع

في بنك قناة السويس:
52.65 جنيه للشراء – 52.75 جنيه للبيع

في المصرف المتحد:
52.63 جنيه للشراء – 52.73 جنيه للبيع

في البنك المصري الخليجي:
52.63 جنيه للشراء – 52.73 جنيه للبيع

في البنك العربي الأفريقي الدولي:
52.57 جنيه للشراء – 52.67 جنيه للبيع

ويحظى سعر الدولار بأهمية كبيرة في السوق المحلية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة في ظل ارتباط عدد كبير من المنتجات بعمليات الاستيراد، ما يجعل أي تحرك في سعر الصرف محل اهتمام واسع من مختلف الفئات.

يعكس هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرفي، في ظل سياسات نقدية تستهدف الحفاظ على استقرار سوق الصرف، وتقليل التقلبات الحادة التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي.

كما يشير ثبات الأسعار إلى هدوء نسبي في التعاملات، مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر مختلفة، وهو ما يدعم استقرار الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الحالية.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

