ضبط 528 مخالفة متنوعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بأسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نتائج جهود الحملات والدوريات المرورية التى يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتعامل الفورى مع المخالفات وتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

تكثيف الحملات والدوريات المرورية

ووجه المهندس عمرو لاشين باستمرار تكثيف الحملات والدوريات المرورية على مدار اليوم، مع تعزيز التواجد المرورى بالمحاور الرئيسية والطرق الحيوية، بما يسهم فى الحد من المخالفات المرورية وتحقيق الإنضباط وتيسير حركة السير، فضلاً عن توفير بيئة آمنة للمواطنين والزائرين.

نتائج الحملات المرورية

وأسفرت الحملات المرورية التى تم تنفيذها على مدار أسبوع عن ضبط 528 مخالفة متنوعة، فى إطار الجهود المكثفة لتطبيق القانون وتحقيق الانضباط المرورى بمختلف أنحاء المحافظة.

جهود متنوعة

وشملت نتائج الحملات ضبط وحجز 153 مركبة متنوعة على ذمة تصرفات النيابة العامة، منها 132 دراجة نارية وإسكوتر بدون لوحات معدنية أو تراخيص، و14 مركبة "توك توك" بدون لوحات أو تراخيص، بالإضافة إلى 7 سيارات بدون تراخيص.

سحب التراخيص للمخالفين

كما أسفرت الحملات عن سحب 375 رخصة لمركبات متنوعة على ذمة تصرفات النيابة العامة، تضمنت 178 رخصة بسبب إصدار أصوات مزعجة، و142 رخصة لمخالفات مرورية متنوعة، فضلاً عن سحب 55 رخصة لسيارات نقل ثقيل لمخالفتها قرار محافظ أسوان الخاص بتحديد سير النقل الثقيل داخل مدينة إدفو خلال الفترة من الساعة التاسعة مساء وحتى السابعة صباحاً .

التعامل الحاسم مع المخالفات

وأكد محافظ أسوان أهمية مواصلة الجهود المرورية للتعامل الحاسم مع كافة المخالفات التى تؤثر على السيولة المرورية أو تهدد سلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء بما يسهم فى تحقيق الإنضباط والحد من الظواهر السلبية بالشوارع والطرق.

تنسيق تنفيذي وأمني متكامل

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى استمرار التنسيق الكامل بين إدارة المرور والأجهزة التنفيذية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، مع تكثيف التواجد الميدانى بالشوارع والميادين والمناطق الحيوية، لضمان تحقيق السيولة المرورية وتوفير الأجواء الآمنة لأهالى المحافظة وضيوفها من مختلف الأفواج السياحية.

تواصل محافظة أسوان بالتعاون مع إدارة المرور جهودها المكثفة لتحقيق الانضباط المرورى، حيث أسفرت الحملات الأخيرة عن ضبط 528 مخالفة متنوعة، فى إطار خطة متكاملة للحفاظ على السيولة المرورية وتعزيز عوامل الأمن والسلامة على الطرق الرئيسية والداخلية.