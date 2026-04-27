قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الفنان السعودي الشاب عادل العتيبي
هبوط مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
من داخل مركز السيطرة.. محافظ دمياط يتابع عملية تصريف مياه الأمطار
نقيب الإعلاميين ناعيًا والد رئيس الوزراء : نموذج مشرف في الدفاع عن تراب الوطن
فرنسا : الممرات البحرية ليست للبيع .. و3 دول تتحمل أزمة مضيق هرمز
حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش
حبس نبيه الوحش في قضيتي سب وقذف خالد منتصر ومصطفى بكري
هل الصداقة بين الرجل والمرأة جائزة شرعًا؟.. أمينة الفتوى توضح
الزمالك يتعثر أمام إنبي ويكتفي بتعادل سلبي في صراع التتويج بدرع الدوري
اتصالات مصرية مكثفة مع السعودية والبحرين وقطر وباكستان وإيران وتركيا لبحث التهدئة
تراجع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك بعد ارتفاعه صباحا… إلى أين وصل سعر الدولار الآن؟
مصر : إرساء دعائم الاستقرار يتطلب مراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

هبوط مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعًا ملحوظًا بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، داخل عدد كبير من البنوك، حيث انخفضت أسعار الصرف في نحو 10 بنوك بقيم تراوحت بين 9 قروش و20 قرشًا مقارنة بمستويات أمس، في حركة مفاجئة تعكس تحسنًا نسبيًا في المعروض من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

ويأتي هذا التراجع وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، مدعومًا بزيادة التدفقات الدولارية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج.

سعر الدولار في البنوك 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه انخفاضًا واضحًا في معظم البنوك المصرية، حيث جاءت أبرز الأسعار كالتالي:

- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 52.5 جنيه للشراء و52.6 جنيه للبيع

- سعر الدولار في بنك مصر: 52.5 جنيه للشراء و52.6 جنيه للبيع

- سعر الدولار في بنك القاهرة: 52.5 جنيه للشراء و52.6 جنيه للبيع

- بنك الإسكندرية: 52.5 جنيه للشراء و52.6 جنيه للبيع

- بنك قناة السويس: 52.5 جنيه للشراء و52.6 جنيه للبيع

- البنك التجاري الدولي CIB: 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع

- بنك البركة: 52.47 جنيه للشراء و52.57 جنيه للبيع

- كريدي أجريكول: 52.4 جنيه للشراء و52.5 جنيه للبيع

- بنك قطر الوطني: 52.5 جنيه للشراء و52.6 جنيه للبيع

- مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.6 جنيه للشراء و52.7 جنيه للبيع

وتوضح هذه الأرقام أن التراجع شمل غالبية البنوك، مع اختلافات طفيفة وفقًا لحجم العرض والطلب داخل كل بنك.

لماذا انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه؟

يرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين، خاصة أذون الخزانة، وهو ما أدى إلى ضخ سيولة دولارية إضافية داخل السوق.

كما ساهم تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري في دعم الجنيه، ما انعكس مباشرة على حركة سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات.

ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار العملة

أحد أبرز العوامل الداعمة للجنيه المصري هو ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير.

ويعزز هذا الارتفاع قدرة البنك المركزي على تلبية احتياجات السوق من الدولار، ما يساهم في الحد من التقلبات في سعر الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج تواصل دعم الجنيه

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا قويًا بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى 25.6 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وتعد هذه التحويلات من أهم مصادر النقد الأجنبي، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق.

توقعات حركة الدولار خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه داخل نطاق محدود خلال الأيام المقبلة، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب.

وتعتمد التوقعات على عدة عوامل رئيسية، من بينها:

  • حجم التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين
  • تطور الاحتياطي النقدي
  • تحويلات المصريين بالخارج
  • الطلب المحلي على الدولار
  • حركة الأسواق العالمية
حطي الحاجة دي في الغسالة .. النتيجة هتفاجئك وتخلي هدومك كأنها جديدة
