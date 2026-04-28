قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انخفاض سعر الدولار اليوم بالبنوك.. كم سجل في البنك المركزي؟

محمد صبيح

شهدت أسعار الدولار اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء داخل عدد كبير من البنوك، في خطوة لافتة دفعت الكثيرين للبحث عن سعر الدولار الآن و سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بعد موجة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى تقريبًا في عدد كبير من البنوك، ما يعكس حالة من التوازن في السوق.

قائمة البنوك الـ12 بعد تراجع الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 12 بنكًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • HSBC:
     52.623 شراء – 52.723 بيع
  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس):
     52.570 شراء – 52.670 بيع
  • كريدي أجريكول:
     52.500 شراء – 52.600 بيع
  • بنك قناة السويس:
     52.500 شراء – 52.600 بيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري:
52.490 جنيه للشراء – 52.628 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

  • بنك مصر:
     52.500 شراء – 52.600 بيع
  • QNB الأهلي:
     52.500 شراء – 52.600 بيع
  • البنك الأهلي المصري:
     52.500 شراء – 52.600 بيع
  • البنك العقاري المصري العربي:
     52.500 شراء – 52.600 بيع
  • المصرف العربي الدولي:
     52.500 شراء – 52.600 بيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

  • بنك الإسكندرية:
     52.500 شراء – 52.600 بيع
  • البنك التجاري الدولي (CIB):
     52.400 شراء – 52.500 بيع
  • بنك البركة:
     52.470 شراء – 52.570 بيع
  • بنك الكويت الوطني NBK:
     52.450 شراء – 52.550 بيع

ماذا يعني تراجع الدولار اليوم؟

يعكس هذا التراجع في أسعار الدولار اليوم حالة من:

  • استقرار سوق الصرف
  • توازن العرض والطلب
  • تحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي

حيث تحرك الدولار في نطاق ضيق بين 52.40 و52.72 جنيه، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

سيارات الركاب الكهربائية
الطائرة Prosperity
تويوتا
الفاروميو
فيديو

المزيد

