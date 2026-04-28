سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم في مصر تحركات لافتة خلال تعاملات ، مع اقتراب العملة السعودية من مستويات مرتفعة في بعض البنوك، ما دفع الكثيرين للبحث عن سعر الريال السعودي الآن وأفضل بنك لبيع الريال خاصة مع زيادة الطلب قبل موسم الحج.

وسجل الريال في البنك الأهلي المصري نحو 13.948 جنيه للشراء و14.024 جنيه للبيع، في نطاق سعري متقارب مع معظم البنوك.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم

بنك الكويت الوطني NBK:

13.845 شراء – 14.152 بيع (أعلى سعر بيع في السوق)

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس):

14.016 شراء – 14.042 بيع (أعلى سعر شراء)

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

HSBC:

14.003 شراء – 14.029 بيع

QNB الأهلي:

13.997 شراء – 14.024 بيع

بنك مصر:

13.948 شراء – 14.024 بيع

البنك التجاري الدولي (CIB):

13.947 شراء – 13.997 بيع

بنك قناة السويس:

13.942 شراء – 14.031 بيع

كريدي أجريكول:

13.930 شراء – 14.020 بيع

بنك الإسكندرية:

13.921 شراء – 14.024 بيع

بنك البركة:

13.952 شراء – 14.015 بيع

المصرف العربي الدولي:

13.984 شراء – 14.024 بيع

البنك العقاري المصري العربي:

13.636 شراء – 14.024 بيع

سعر الريال في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري:

13.994 جنيه للشراء – 14.032 جنيه للبيع

تعكس تحركات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري:

زيادة الطلب على الريال

نشاط موسم السفر والعمرة

استقرار سوق الصرف بشكل عام

حيث يتحرك السعر حاليًا في نطاق 13.63 إلى 14.15 جنيه، وهو نطاق يعكس توازنًا نسبيًا مع ميل طفيف للصعود.