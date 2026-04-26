سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه

تباين سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد 26-4-2026، مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر .

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الريال السعودي اليوم الاحد 26 ابريل 2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الاسلامي 14.02 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك تش اس بي سي 14.02 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي 14.01 جنيه للشراء و14.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي 14.01 جنيه للشراء و14.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.98 جنيه للشراء و14.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والاسكان 13.98 جنيه للشراء و14.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة 13.97 جنيه للشراء و14.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.97 جنيه للشراء و14.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري 13.97 جنيه للشراء و14.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.95 جنيه للشراء و14.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية 13.94 جنيه للشراء و14.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول 13.91 جنيه للشراء و14.03 جينه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويتي الوطني 13.89 جنيه للشراء و14.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي 13.85 جنيه للشراء و13.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية 13.81 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع.