العملات العربية .. الريال السعودي يسجل 14.01 جنيه والدينار الكويتي بـ171.4

استقرت أسعار العملات العربية في مواجهة الجنيه مع تعاملات مساء اليوم السبت 25-4-2026 داخل السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

وبلغ متوسط سعر العملات العربية على مستوي البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل له الخميس الماضي وحتي تعاملات اليوم السبت.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي تعطل العمل في الجهاز المصرفي صبيحة الجمعة الماضية وحتي ساعات متأخرة من مساء اليوم بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 14.01 جنيهًأ للشراء و 14.05 جنيهًا للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.3 جنيهأ للشراء و 14.34 جنيهًأ للبيع.

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 171.4 جنيهًأ للشراء و 171.91 جنيهًأ للبيع.

الدينار البحريني

سجل سعر الديار البحريني 139.04 جنيهًأ للشراء و 139.6 جنيها للبيع.

الريال القطري

سجل سعر الريال القطري 14.41 جنيها للشراء و 14.45 جنيها للبيع.

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني 136.5 جنيهًأ للشراء و 136.88 جنيهًا للبيع.

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني 74.02 جنيها للشراء و 74.43 جنيهًا للبيع.