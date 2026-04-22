اقتصاد

الريال يسجل 13.88 والدينار يكسر حاجز الـ 171.. موجة صعود تجتاح أسعار العملات العربية اليوم

رانيا أيمن

شهدت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري حالة من الارتفاع في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، حيث ارتفعت أسعار الصرف لأكثر العملات العربية طلباً في البنوك المصرية، مسجلةً ارتفاعات جماعية مقارنة بمستويات الأيام الماضية.
الدينار الكويتي 
وتصدر الدينار الكويتي المشهد كأغلى العملات سعراً، محققاً قفزة كبيرة؛ فبعد أن سجل استقراراً مطلع الأسبوع حول 169.4 جنيه، واصل صعوده اليوم ليكسر حاجز الـ 171 جنيهاً للبيع في بنك الكويت الوطني. 

بينما سجل في البنك المركزي المصري 169.47 جنيه للشراء و169.97 جنيه للبيع. 

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر البيع عند 169.90 جنيه، مما يعكس زيادة واضحة عما تم تسجيله يوم الإثنين الماضي.

الريال السعودي يواصل الارتفاع
وفي سياق متصل، استمر الريال السعودي في رحلة الصعود التي بدأها أمس الثلاثاء؛ فبعد أن كان يسجل 13.82 جنيه للبيع في البنك الأهلي، ارتفع اليوم ليسجل 13.88 جنيه للبيع و13.80 جنيه للشراء. 

وفي مصرف "HSBC" سجل الريال أعلى سعر شراء عند 13.85 جنيه، بينما اقترب سعر البيع في بنك قناة السويس وبنك "NBK" من مستويات الـ 14 جنيهاً، مسجلاً 13.89 و14.01 جنيه على التوالي، وهي تحركات تشير إلى زيادة الطلب على العملة السعودية، خاصةً مع اقتراب موسم الحج.
الدرهم الإماراتي 
أما الدرهم الإماراتي، فقد ودع حالة الهدوء التي شهدها يوم الأحد الماضي عند 14.12 جنيه، ليتحرك صعوداً في تعاملات الأربعاء؛ حيث سجل في البنك المركزي المصري عند 14.14 جنيه للشراء و14.18 جنيه للبيع، 

بينما استقر في بنكي الأهلي ومصر عند 14.13 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع، 

وسجل أعلى مستوياته للبيع في بنك الكويت الوطني عند 14.31 جنيه.
ويأتي هذا الارتفاع الجماعي في أسعار الصرف ليعكس حالة التباين في تدفقات السيولة وزيادة الطلب على العملات العربية الأساسية في منتصف التعاملات الأسبوعية، وسط ترقب لتحركات الأسواق في الأيام المقبلة.
 

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

