بعد إغلاق مضيق هرمز .. تفاصيل أسعار العملات العربية مساء اليوم

استقرت اسعار العملات العربية مع تعاملات اليوم السبت 18-4-2026؛ علي مستوي السوق الرسمية ومنذ آخر تعامل لها داخل البنوك المصرية يوم الخميس الماضي؛ وذلك بالتوازي مع اعلان إيران اغلاق مضيق هرمز.

سعر العملات العربية اليوم

وفقًا لآخر تعامل في البنوك قبل يومين والتي شهدت استقرارًا في سعر صرف العملات العربية بدون تغيير.

لماذا استقرت العملات العربية

وفقًأ لما جاء بقرارات البنك المركزي المصري والتي تضمنت تعطيل العمل في البنوك اعتبارًا من مساء الهميس الماضي وحتي مساء اليوم السبت نظرًا لمواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.79 جنيهًا للشراء و 13.822 جنيهًأ للبيع.

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 168.98 جنيهًا للشراء و 169.48 جنيهًأ للبيع.

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.088 جنيهًأ للشراء و 14.12 جنيهًا للبيع.

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني 137.16 جنيهًأ للشراء و 137.59 جنيهًا للبيع.

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني 134.4 جنيهأ للشراء و 134.78 جنيها للبيع.

الريال القطري

سجل سعر الريال القطري 14.19 جنيها للشراء و 14.223 جنيهًا للبيع.

الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني 72.88 جنيها للشراء و 73.28 جنيها للبيع.