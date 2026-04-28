رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

عزة عاطف

تواجه شركة "كيا" الكورية أزمة غير متوقعة في السوق الأسترالي بعد الهبوط الحاد في مبيعات شاحنتها الجديدة “تسمان”، التي كان من المفترض أن تكون المنافس الشرس لطراز "تويوتا هايلكس". 

فبعد أن وضعت الشركة هدفًا طموحًا ببيع 20,000 وحدة سنويًا، صدمت لغة الأرقام المحللين في مارس 2026، حيث لم يتم بيع سوى 399 شاحنة فقط، مما يشير إلى وجود خلل عميق في استراتيجية الإطلاق أو استجابة الجمهور للتصميم المثير للجدل.

تراجع مستمر وفشل في تحقيق الأهداف المرحلية

بدأت علامات التعثر تظهر منذ إطلاق الشاحنة في يوليو من العام الماضي؛ حيث اضطرت كيا حينها لتقليص هدفها السنوي من 20,000 إلى 10,000 وحدة للفترة المتبقية من العام، ومع ذلك لم تنجح في بيع سوى 4,196 شاحنة بنهاية ديسمبر. 

واستمر هذا الانزلاق في عام 2026، إذ سجل شهر فبراير مبيع 472 وحدة، ليتفاقم الوضع في مارس الماضي بتراجع المبيعات لأقل من 400 شاحنة، وهو ما يضع ضغوطًا هائلة على إدارة "كيا" لإعادة تقييم وضع الشاحنة في واحدة من أهم أسواق "البيك آب" عالميًا.

ضغوط الأسعار وتأثير التوترات العالمية

لا يعود فشل "تسمان" إلى التصميم الجريء والمثير للجدل فحسب، بل ساهمت عوامل اقتصادية وخارجية في تعميق الأزمة. 

فمع تصاعد الضغوط على أسعار الوقود المرتبطة بالنزاعات المستمرة في الشرق الأوسط، أصبح المستهلك الأسترالي أكثر حذرًا تجاه شراء الشاحنات الكبيرة. 

ورغم أن كيا ترفض حتى الآن فكرة خفض الأسعار الرسمية للحفاظ على قيمة العلامة، إلا أنها بدأت في تقديم تسهيلات تمويلية داخلية مغرية وخفض معدلات الفائدة بشكل سريع في محاولة لإنقاذ المبيعات وتحفيز المشترين المترددين.

يمثل أداء "تسمان" المتواضع جرس إنذار لشركات السيارات التي تحاول اقتحام قطاعات يهيمن عليها عمالقة تقليديون دون تقديم قيمة مضافة واضحة تتناسب مع ذوق المستهلك المحلي. 

وبينما كانت كيا تأمل في بناء زخم قوي يعزز من مكانتها في قطاع السيارات النفعية، فإن الواقع الحالي يفرض عليها مواجهة تحديات تقنية وتسويقية صعبة. 

وسيكون الأشهر القادمة من عام 2026 حاسمة في تحديد ما إذا كانت "تسمان" ستتمكن من استعادة توازنها أم أنها ستظل ذكرى لمحاولة طموحة لم تجد طريقها لقلوب المشترين في أستراليا.

كيا تاسمان مبيعات كيا تسمان 2026 كيا تسمان بيك آب أسعار السيارات تويوتا هايلكس

