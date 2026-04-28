حظر إصدار التراخيص للمقاهى والمطاعم بأحياء مصر الجديدة والزمالك وجاردن سيتى والمعادى

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، موافقة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واعمالًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على طلب محافظة القاهرة بحظر اصدار أية تراخيص جديدة خاصة بنشاطى المطاعم والكافيهات فى أحياء مصر الجديدة، والمعادى، والزمالك، وجاردن سيتى، والاكتفاء بالمرخص القائم حاليًا.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا القرار جاء استجابة للعديد من شكاوى المواطنين القاطنين بهذه الأماكن، والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدنى المهتمين بالحفاظ على الهوية التراثية المميزة لهذه المناطق ذات الطراز المعمارى المتميز، وتضررهم من الإزعاج والضوضاء الناتج عن الانتشار العشوائى لهذه الأنشطة، وتغيير الأنشطة السكنية إلى أنشطة إدارية وتجارية، بما لا يتناسب مع خصوصية هذه الأماكن.