الغرفة التجارية: 18% زيادة في أسعار التكييفات مع بداية الصيف

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار أجهزة التكييف بنسبة 18% مع بداية فصل الصيف، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أشرف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحداث الجيوسياسية في نهاية شهر فبراير أدت إلى ارتفاع مستلزمات ومواد الإنتاج، إلى جانب زيادة تكلفة التأمين البحري، وارتفاع أسعار الطاقة في مصر والمحروقات، فضلًا عن صعود أسعار النحاس والنولون البحري، وهو ما تسبب في زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%.

وقال إن فرض رسوم إغراق على الصاج ساهم في زيادة تكلفة الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح من 5% إلى 7%، مضيفًا أنه في حال استمرار الحرب، فمن غير المتوقع انخفاض الأسعار، بل قد تكون معرضة لمزيد من الارتفاع.

وأضاف أشرف هلال أن ضغوط التكلفة تسببت في زيادة أسعار أجهزة التكييف في السوق المصرية قبل موسم الصيف، منبهًا المواطنين إلى ضرورة الحذر من السماسرة في مجال الأجهزة الكهربائية، مؤكدًا أهمية الحصول على فاتورة إلكترونية عند شراء التكييف، لضمان حق المشتري والحصول على المنتج بالسعر الحقيقي.

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

كرايسلر

