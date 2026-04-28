موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 .

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، الذي يسعى لقيادة الفريق نحو حلم التتويج القاري

على الجانب الآخر، يقود البلجيكي فينسينت كومباني بايرن ميونخ، لكنه سيغيب عن التواجد على الخطوط بسبب الإيقاف، ما يضع الجهاز الفني أمام اختبار صعب في إدارة المباراة من خارج الملعب.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

وتقام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.

طريق الفريقين إلى نصف النهائي

نجح بايرن ميونخ في بلوغ هذا الدور بعد مواجهة مثيرة أمام ريال مدريد، انتهت بفوز الفريق الألماني بنتيجة 4-3 في مجموع اللقاء، بعد مباراة حافلة بالإثارة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

في المقابل، قدم باريس سان جيرمان عرضًا قويًا أمام ليفربول، حيث حسم التأهل بسهولة نسبية بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.