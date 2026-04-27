تعليق قوي من مدافع بايرن ميونخ بشأن مواجهة باريس سان جيرمان

علق دايوت أوباميكانو، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، على مواجهة باريس سان جيرمان، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أوباميكانو في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “مواجهة عثمان ديمبيلي؟ مواجهة مميزة لأننا من نفس المدينة، ولقاؤنا في نصف النهائي أمر رائع. سبق أن تواجَهنا، لكن هذه المباراة مختلفة وسنقاتل من أجل فرقنا”.

وعن مايكل اوليسي، أضاف: “مايكل أوليسي صعب جدًا في التدريبات، قادر على فعل كل شيء ويحاول يتجاوزني دائمًا. مجتهد ويحب يتطور، وسعيد باللعب معه في المنتخب وبايرن”.

وعن شائعات الإنتقال إلى باريس قبل تمديد عقده، اختتم: “أنا الآن في بايرن ميونخ، وهو أحد أفضل الأندية في العالم. أنا سعيد جدًا بوجودي في بايرن. هذا كل شيء”.