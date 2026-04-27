كومباني يعلن قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أعلن فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق البافاري المواجهة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، قبل مباراة الإياب المرتقبة الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا.

وشهدت قائمة بايرن ميونخ غيابًا وحيدًا تمثل في لينارت كارل، الذي يواصل التعافي من الإصابة، بعدما فضّل الجهاز الفني عدم المجازفة باللاعب لتجنب تعرضه لأي انتكاسة قد تؤثر على جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

وضمت قائمة بايرن ميونخ للمباراة كلًا من:

حراسة المرمى: مانويل نوير، سفين أولرايش، يوناس أوربيج.

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، هيروكي إيتو، جوناثان تاه، رافائيل جيريرو، ألفونسو ديفيز، فيليب بافيتش، جوسيب سانيشيتش، دينيس أوفلي.

خط الوسط: ليون جوريتسكا، كونراد لايمر، ألكسندر بافلوفيتش، جمال موسيالا، جوشوا كيميش.

خط الهجوم: هاري كين، نيكولاس جاكسون، مايكل أوليس، لويس دياز.

ويعول كومباني على جاهزية عناصره الأساسية في محاولة الخروج بنتيجة تمنح بايرن أفضلية قبل موقعة الحسم في ميونخ.