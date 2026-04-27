تقارير إسبانية تكشف موقف ميليتاو من المشاركة مع البرازيل في كأس العالم

كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد، من التواجد مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ميليتاو سيغيب بشكل مؤكد عن صفوف منتخب البرازيل في مونديال الصيف المقبل، بعد الاستقرار على خضوعه لجراحة في الركبة خلال الأيام المقبلة في فنلندا.

كان مدافع ريال مدريد تعرض للإصابة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، قبل أن تثبت الفحوصات إصابته في أوتار الركبة اليسرى، ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأكدت الصحيفة أن ميليتاو سيغيب لمدة تصل إلى خمسة أشهر، في انتكاسة جديدة للاعب البالغ من العمر 28 عامًا، بعدما عاد مؤخرًا من إصابة أخرى أبعدته عن الملاعب لأربعة أشهر.

وأوضحت التقارير أن اللاعب فضّل اللجوء إلى الجراحة بعد دراسة خيار العلاج التحفظي، الذي كان من الممكن أن يقلص فترة الغياب إلى نحو خمسة أسابيع، ويمنحه فرصة المشاركة في كأس العالم، إلا أن مخاطره كانت كبيرة وقد تتسبب في انتكاسات جديدة.

ومن المنتظر أن يجري الجراحة الجراح الشهير لاسه ليمباينن، أحد أبرز المتخصصين عالميًا في هذا النوع من الإصابات.