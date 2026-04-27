لبنان.. قتلى وجرحى في هجوم للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد
هل يسقط المهر بمرور الزمن أو بعد الدخول؟.. أمينة الفتوى تجيب
بعد 30 دقيقة| التعادل السلبي مستمر وضغط من إنبي على الزمالك بالدوري
مش التفاح .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من زيارة الطبيب | سعرها رخيص
المفتي للقائم بأعمال سفارة أمريكا: أبواب دار الإفتاء مفتوحة أمام شركاء الحوار والتعاون الدولي
معلمة تعتدي على تلميذ ابتدائي بسوهاج..وقرار عاجل بإيقافها وإحالتها للتحقيق|ماذا حدث؟
موقفه من مونديال 2026 | ريال مدريد يعلن إصابة مبابي
الوطنية للصحافة تفتتح مركز أخبار اليوم للبحوث والدراسات
وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان منظومة مياه الشرب والصرف الصحي
من بارتي سري للكلبش .. كواليس مداهمة الحفل المشبوه بفيلا أكتوبر منتصف الليل
من خلافات أسرية إلى نهاية مأساوية .. القصة الكاملة لإنهاء محامٍ حياة والدته بالإسماعيلية
دعموا الهجوم الإيراني .. البحرين تسحب الجنسية عن 69 شخصًا
رياضة

لويس إنريكي يعلن جاهزية فيتينها قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

حمزة شعيب

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، جاهزية البرتغالي فيتينها للمشاركة في مواجهة بايرن ميونخ، المقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح إنريكي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن جميع لاعبي الفريق باتوا جاهزين لخوض اللقاء، بما في ذلك فيتينها بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا في الكاحل، مشددًا على حماس اللاعبين الكبير لخوض المباراة المرتقبة.

وأشار مدرب باريس سان جيرمان إلى أن الدفاع الجيد سيكون مفتاح العبور إلى النهائي، مؤكدًا أن المواجهة تتطلب توازنًا بين الأداء الهجومي والتنظيم الدفاعي، في ظل القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الفريقان.

وشدد إنريكي على ثقته الكبيرة في فريقه، مؤكدًا أن باريس سان جيرمان يقدم مستويات تجعله من بين الأفضل في أوروبا حاليًا، رغم اعترافه بقوة بايرن ميونخ وثبات مستواه هذا الموسم.

وفيما يتعلق بدور ظهيري الفريق، أشاد إنريكي بأشرف حكيمي ونونو مينديز، مؤكدًا أن أدوارهما لن تقتصر على الواجبات الدفاعية فقط، بل سيواصل الفريق الاعتماد على فلسفته الهجومية في مباراتي الذهاب والإياب.

كما أثنى المدرب الإسباني على قوة بايرن ميونخ ومدربه فينسنت كومباني، مؤكدًا أن الفريق الألماني يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأن التعامل مع المواجهة بشكل جماعي سيكون العامل الحاسم، بدلًا من التركيز على أفراد بعينهم.

واختتم إنريكي تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أن التفاصيل الصغيرة قد تحسم التأهل، لكنه أبدى ثقته في قدرة باريس سان جيرمان على تقديم مباراة كبيرة أمام جماهيره وتحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب في أليانز أرينا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

رسالة محبة بخط اليد .. البابا تواضروس يدون كلمة مؤثرة في الكنيسة السريانية بإسطنبول

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري يطلق فعالية يوم عائلي لتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية .. صور

الاحتفال بعيد القديس مار جرجس

المطران شيحان يحتفل بعيد القديس مار جرجس شفيع دير الآباء اللعازريين بالقاهرة

بالصور

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف “الفتنة الغذائية”

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

المزيد