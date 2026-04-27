لويس إنريكي يعلن جاهزية فيتينها قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، جاهزية البرتغالي فيتينها للمشاركة في مواجهة بايرن ميونخ، المقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح إنريكي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن جميع لاعبي الفريق باتوا جاهزين لخوض اللقاء، بما في ذلك فيتينها بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا في الكاحل، مشددًا على حماس اللاعبين الكبير لخوض المباراة المرتقبة.

وأشار مدرب باريس سان جيرمان إلى أن الدفاع الجيد سيكون مفتاح العبور إلى النهائي، مؤكدًا أن المواجهة تتطلب توازنًا بين الأداء الهجومي والتنظيم الدفاعي، في ظل القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الفريقان.

وشدد إنريكي على ثقته الكبيرة في فريقه، مؤكدًا أن باريس سان جيرمان يقدم مستويات تجعله من بين الأفضل في أوروبا حاليًا، رغم اعترافه بقوة بايرن ميونخ وثبات مستواه هذا الموسم.

وفيما يتعلق بدور ظهيري الفريق، أشاد إنريكي بأشرف حكيمي ونونو مينديز، مؤكدًا أن أدوارهما لن تقتصر على الواجبات الدفاعية فقط، بل سيواصل الفريق الاعتماد على فلسفته الهجومية في مباراتي الذهاب والإياب.

كما أثنى المدرب الإسباني على قوة بايرن ميونخ ومدربه فينسنت كومباني، مؤكدًا أن الفريق الألماني يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأن التعامل مع المواجهة بشكل جماعي سيكون العامل الحاسم، بدلًا من التركيز على أفراد بعينهم.

واختتم إنريكي تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أن التفاصيل الصغيرة قد تحسم التأهل، لكنه أبدى ثقته في قدرة باريس سان جيرمان على تقديم مباراة كبيرة أمام جماهيره وتحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب في أليانز أرينا.