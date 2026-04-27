سفير الجزائر بالقاهرة يزور الزمالك ويجري جولة في متحف النادي

استقبل نائب رئيس نادي الزمالك، المهندس هشام نصر، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، السفير محمد سفيان براح، وذلك في حضور هاني شكري، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

تأتي الزيارة في إطار التنسيق بين الجانبين قبل مواجهة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأعرب السفير الجزائري، عن سعادته بالتواجد داخل نادي الزمالك ومقابلة مسؤولي النادي، مقدمًا التهنئة لفريق كرة القدم على التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية عن جدارة واستحقاق.

وأشاد السفير بموقف نادي الزمالك عقب مواجهة شباب بلوزداد وإصداره بيانًا رسميًا، مؤكدًا أن هذا التصرف يعكس عمق العلاقات الطيبة بين مصر والجزائر.

وأكد السفير، أن اللقاء مع مسؤولي الزمالك كان مثمرًا للغاية، وشهد تبادل وجهات النظر في أجواء إيجابية تعكس قوة الروابط بين الجانبين.

ومن جانبه، حرص المهندس هشام نصر، على اصطحاب السفير في جولة داخل متحف النادي، للاطلاع على تاريخ وإنجازات القلعة البيضاء.

وفي ختام الزيارة، سلم نائب رئيس الزمالك، درع النادي إلى السفير الجزائري، كما تم التقاط عدد من الصور التذكارية في أجواء ودية تعكس عمق العلاقات بين الطرفين.