غضب عارم من كومباني بعد إيقافه في مباراة باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن غضب عارم من البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، بعد قرار إيقافه في لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي، في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق بايرن ميونخ نظيره باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة بيلد فإنه سيتم فصل كومباني عن الفريق فور وصوله إلى ملعب المباراة.

وأضافت أنه لن يُسمح له بدخول غرفة الملابس، وسيُمنع من استخدام الهاتف، وسيتابع المباراة من مقصورة خاصة تحت إشراف اليويفا.

واختتمت أن المدرب البلجيكي كان معتادًا على التحضير للمباريات بأدق التفاصيل، ما يجعل هذا الوضع صعبًا عليه، خاصة قبل مواجهة البياسجي.