قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة 2 مليون طالب.. الأزهر يختتم تصفيات مبادرة تحدي القراءة العربي
اعرف الحل.. لو تحول عداد الكهرباء للمحاسبة بـ 2.74 جنيه
جدول الثانوية العامة 2026 |بدء الامتحانات لطلاب النظامين الجديد والقديم 21 يونيو
ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي
التحول الأخضر | إنارة مراكز شباب ورياضة مصر بالطاقة الشمسية
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الجونه ومودرن سبورت
اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل
خدمات المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة تدخل منظومة التأمين الصحي
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: حار نهارا معتدل ليلا والصغرى بالقاهرة 20
النقد الدولي : النظام المالي العالمي صامد حتى الآن رغم تداعيات حرب إيران
حزب الله يتبرأ من مخرجات محادثات لبنان وإسرائيل .. وواشنطن تحرك المياه الراكدة دبلوماسيا
صفاء أبو السعود تقدم نماذج مضيئة في البرنامج الإذاعي الجديد الملهمون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهدوء ممنوع في ميونخ .. كومباني يحذر من انتفاضة ريال مدريد

إسلام مقلد

أطلق البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تحذيرًا صريحًا قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، مؤكدًا أن مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لن تُحسم إلا عبر أدق التفاصيل، رغم أفضلية فريقه بعد الفوز ذهابًا في “سانتياجو برنابيو” بنتيجة 2-1.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، شدد كومباني على أن مثل هذه المواجهات الكبرى لا تقبل الأخطاء، موضحًا أن الحسم قد يأتي عبر لحظة فردية أو قرار تحكيمي أو حتى لقطة عابرة، قائلاً إن الجودة الفردية، والانسجام الجماعي، والقدرة على تحمل الضغط، كلها عوامل ستحدد هوية المتأهل.

وأكد مدرب الفريق البافاري أن لاعبيه في حالة جاهزية تامة على المستويين الذهني والبدني، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل الفريق إيجابية للغاية، وهو ما يمنحهم دفعة قوية قبل خوض واحدة من أهم مباريات الموسم.

وفيما يتعلق بقوانين الإيقاف، أبدى كومباني تحفظه على نظام البطاقات في البطولة، معتبرًا أن الإيقاف بعد 3 إنذارات فقط يمثل عائقًا حقيقيًا أمام الفرق في الأدوار المتقدمة، خاصة مع زيادة عدد المباريات، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا الملف ليس أولوية حاليًا، في ظل التركيز الكامل على مواجهة ريال مدريد.

وعن جاهزية اللاعبين، كشف كومباني أن سيرجي جنابري بات قادرًا على خوض اللقاء كاملًا بعد تعافيه، بينما يواصل جمال موسيالا استعادة مستواه تدريجيًا، مؤكدًا أن الأخير يسير في الاتجاه الصحيح ويقترب من تقديم أفضل نسخه مجددًا.

وبالعودة إلى مباراة الذهاب، أوضح المدرب البلجيكي أن فريقه لم يقدم أقصى ما لديه رغم الفوز، مشيرًا إلى أن بايرن كان قادرًا على تسجيل المزيد من الأهداف، وهو ما يعكس قدرته على رفع نسق الأداء في مباراة الإياب.

ورغم الثقة الكبيرة، لم يُخفِ كومباني احترامه لقوة ريال مدريد، مؤكدًا أن الفريق الإسباني يمتلك عناصر قادرة على تغيير مجريات المباراة في أي لحظة، مشددًا على ضرورة الاستعداد لمواجهة أفضل نسخة ممكنة من “الميرينجي”.

وفي ختام تصريحاته، أشار إلى أن أفضلية الفوز ذهابًا لا تعني حسم التأهل، بل تمنح فريقه فقط أفضلية نسبية، مؤكدًا أن الحسم الحقيقي سيكون داخل أرض الملعب، وأن بايرن ميونخ مطالب بتقديم أقصى ما لديه لحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

البلجيكي فينسنت كومباني كومباني ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

خلال أيام.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفى بالقانون

ترشيحاتنا

سلسلة Galaxy S27

بمعالج أقوى.. سامسونج تسعي لغزو الأسواق بهواتف جديدة

مواصفات هاتف X300 Ultra

"فيفو" تطلق X300 Ultra .. سعر ومواصفات الهاتف الرائد

برنامج One UI 8.5

سامسونج تطلق اختبار النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 8.5 لتلك الهواتف

بالصور

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر للانتحار؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

المزيد