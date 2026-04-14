الهدوء ممنوع في ميونخ .. كومباني يحذر من انتفاضة ريال مدريد

أطلق البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تحذيرًا صريحًا قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، مؤكدًا أن مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لن تُحسم إلا عبر أدق التفاصيل، رغم أفضلية فريقه بعد الفوز ذهابًا في “سانتياجو برنابيو” بنتيجة 2-1.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، شدد كومباني على أن مثل هذه المواجهات الكبرى لا تقبل الأخطاء، موضحًا أن الحسم قد يأتي عبر لحظة فردية أو قرار تحكيمي أو حتى لقطة عابرة، قائلاً إن الجودة الفردية، والانسجام الجماعي، والقدرة على تحمل الضغط، كلها عوامل ستحدد هوية المتأهل.

وأكد مدرب الفريق البافاري أن لاعبيه في حالة جاهزية تامة على المستويين الذهني والبدني، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل الفريق إيجابية للغاية، وهو ما يمنحهم دفعة قوية قبل خوض واحدة من أهم مباريات الموسم.

وفيما يتعلق بقوانين الإيقاف، أبدى كومباني تحفظه على نظام البطاقات في البطولة، معتبرًا أن الإيقاف بعد 3 إنذارات فقط يمثل عائقًا حقيقيًا أمام الفرق في الأدوار المتقدمة، خاصة مع زيادة عدد المباريات، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا الملف ليس أولوية حاليًا، في ظل التركيز الكامل على مواجهة ريال مدريد.

وعن جاهزية اللاعبين، كشف كومباني أن سيرجي جنابري بات قادرًا على خوض اللقاء كاملًا بعد تعافيه، بينما يواصل جمال موسيالا استعادة مستواه تدريجيًا، مؤكدًا أن الأخير يسير في الاتجاه الصحيح ويقترب من تقديم أفضل نسخه مجددًا.

وبالعودة إلى مباراة الذهاب، أوضح المدرب البلجيكي أن فريقه لم يقدم أقصى ما لديه رغم الفوز، مشيرًا إلى أن بايرن كان قادرًا على تسجيل المزيد من الأهداف، وهو ما يعكس قدرته على رفع نسق الأداء في مباراة الإياب.

ورغم الثقة الكبيرة، لم يُخفِ كومباني احترامه لقوة ريال مدريد، مؤكدًا أن الفريق الإسباني يمتلك عناصر قادرة على تغيير مجريات المباراة في أي لحظة، مشددًا على ضرورة الاستعداد لمواجهة أفضل نسخة ممكنة من “الميرينجي”.

وفي ختام تصريحاته، أشار إلى أن أفضلية الفوز ذهابًا لا تعني حسم التأهل، بل تمنح فريقه فقط أفضلية نسبية، مؤكدًا أن الحسم الحقيقي سيكون داخل أرض الملعب، وأن بايرن ميونخ مطالب بتقديم أقصى ما لديه لحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي.