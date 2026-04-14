مبابي: اللعب لريال مدريد هبة من الله.. والموهبة وحدها لا تكفي للبقاء في القمة

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، أن انضمامه إلى صفوف النادي الملكي يمثل "هبة من الله"، معبرًا عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلمه باللعب لأحد أكبر الأندية في العالم.

وفي تصريحات أدلى بها خلال حوار مع مجلة (GQ)، شدد مبابي على امتنانه لخوض تجربة اللعب بقميص ريال مدريد، قائلاً إنه يشعر بالفخر لكونه جزءًا من نادٍ يتيح له خوض أكبر المباريات على أعلى مستوى.

وتحدث قائد منتخب فرنسا عن تجربته في ملعب سانتياجو برنابيو، مؤكدًا أنه يعشق الأجواء داخل الملعب، ويعتبره من أفضل الملاعب في العالم لما يحمله من قيمة تاريخية وكروية كبيرة.

وفيما يتعلق بتطور مستواه الفني، أوضح مبابي أن أسلوب لعبه شهد تغيرًا ملحوظًا مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تقتصر فقط على المهارات الفردية، بل تعتمد بشكل كبير على العمل الجماعي والاستمرارية والانضباط، مؤكدًا أن الموهبة وحدها لم تعد كافية لصناعة الفارق.

وعن طموحاته المستقبلية، كشف مبابي عن تطلعه للمشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفوز بالبطولات الكبرى يتطلب عقلية جماعية واستمرارية في الأداء، مع الحفاظ على التواضع في ظل صعوبة المنافسة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الوصول إلى القمة فقط، بل في القدرة على الاستمرار بها، مشيرًا إلى أن مسيرته الحالية تمثل تحقيقًا لحلم طفولته بفضل العمل الجاد والانضباط.