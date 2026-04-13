تراجع أرقام مبابي يفتح ملف الأزمة داخل ريال مدريد

يعيش النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد حالة من الجدل داخل النادي خلال الفترة الأخيرة في ظل التغييرات الفنية المتتالية التي شهدها الفريق والتي كان آخرها تولي الإسباني ألفارو أربيلوا المسؤولية الفنية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه جمهور الملكي مدى تأثير هذه التغييرات على مستوى اللاعب وانسجامه داخل المنظومة خاصة بعد الفترة التي قضاها تحت قيادة تشابي ألونسو والتي بدت أكثر استقرارا على الصعيدين الفني والتكتيكي.

مبابي يعاني دون تشابي

وبحسب ما أورد موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني فإن مبابي واجه صعوبة في التأقلم مع التحولات الفنية داخل النادي، بعدما بدأ الموسم تحت قيادة تشابي ألونسو قبل رحيله حيث كان اللاعب أكثر انسجاما مع أفكاره التكتيكية من حيث التنظيم داخل الملعب وأساليب اللعب في التدريبات والمباريات.

وأشار التقرير إلى أن أداء مبابي التهديفي تراجع نسبيا في الفترة الحالية مقارنة ببدايته مع ألونسو ما يعكس حالة من عدم الارتياح مع الوضع الفني الجديد بقيادة أربيلوا.

ولم تتوقف الأزمة عند الجانب الفردي فقط بل امتدت إلى نتائج الفريق بشكل عام حيث تعثر ريال مدريد في بعض المباريات مؤخرا أبرزها أمام ريال مايوركا وجيرونا ضمن منافسات الدوري الإسباني إلى جانب الحديث عن صعوبة موقفه في دوري أبطال