رياضة

تشكيل ناري لـ ريال مدريد أمام بايرن.. وأربيلوا يراهن على تعويض الخسارة بـ ريمونتادا تاريخية

ريال مدريد
ريال مدريد
إسلام مقلد

كشف الموقع الرسمي لـ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، عن التشكيلة المتوقعة لفريق ريال مدريد، خلال مواجهته المرتقبة أمام بايرن ميونخ، مساء الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء بشعار "لا بديل عن الفوز"، سعيًا لتعويض خسارته ذهابًا بنتيجة 1-2 على ملعب سانتياجو برنابيو، في ظل تحديات كبيرة بسبب الغيابات المؤثرة، أبرزها أوريليان تشواميني للإيقاف، إلى جانب تيبو كورتوا ورودريجو بداعي الإصابة.

تغييرات منتظرة وثقة في البدلاء

وبحسب التوقعات، يستعد المدرب ألفارو أربيلوا لإجراء 4 تغييرات على التشكيلة الأساسية، حيث يُنتظر الدفع بـ إيدير ميليتاو بدلًا من دين هويسين، وفران جارسيا بدلًا من ألفارو كاريراس، بالإضافة إلى عودة جود بيلينجهام، مع إشراك إدواردو كامافينجا لتعويض غياب تشواميني.

ورغم الغيابات، يمتلك ريال مدريد خيارات متعددة، حيث يمكن الاعتماد على عناصر مثل فيرلاند ميندي أو داني كارفاخال، إلى جانب المرونة في إشراك أردا جولر، ما يمنح الجهاز الفني حلولًا تكتيكية متنوعة.

خطر الإيقاف يهدد النجوم

وفي سياق متصل، يواجه 5 لاعبين خطر الغياب عن نصف النهائي حال التأهل، في حالة حصولهم على بطاقة صفراء، وهم بيلينجهام، كاريراس، هويسين، كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، ما يزيد من تعقيد المواجهة المرتقبة.

تشكيلة متوقعة لريال مدريد

ومن المنتظر أن يدخل الفريق الملكي المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أندريه لونين
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فران جارسيا
خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، أردا جولر، جود بيلينجهام
خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور

ورغم صعوبة المهمة أمام العملاق البافاري، يبقى الأمل قائمًا داخل معسكر ريال مدريد لتحقيق "ريمونتادا" تاريخية، في واحدة من أقوى مواجهات البطولة هذا الموسم.

