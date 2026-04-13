فالدانو: ريال مدريد يحتاج إلى الروح القتالية لعبور بايرن ميونخ

تحدث خورخي فالدانو، أسطورة نادي ريال مدريد، عن حظوظ الفريق الملكي في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن المواجهة أمام بايرن ميونخ تتطلب أداءً استثنائيًا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مضيفه بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي البطولة، حيث يسعى الفريق الإسباني لتعويض خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، من أجل حجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

ويحتاج ريال مدريد لتحقيق الفوز بفارق هدفين على الأقل لضمان العبور، في مواجهة صعبة أمام أحد أقوى فرق أوروبا وعلى ملعبه.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”، أكد فالدانو أن الفريق الملكي مطالب باللعب بروح قتالية كبيرة، مشيرًا إلى أن مباراة جيرونا في الدوري الإسباني لا تعكس المستوى الحقيقي للفريق، خاصة في ظل غياب الدوافع.

وأضاف أن ريال مدريد دائمًا ما يظهر أفضل مستوياته في دوري أبطال أوروبا، حتى في أصعب الظروف، مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على تحقيق العودة في ميونخ.

واختتم فالدانو تصريحاته بالتأكيد على أن ريال مدريد لا يزال قادرًا على المنافسة بقوة، رغم صعوبة المواجهة، في ظل خبرته الكبيرة في مثل هذه المواقف الحاسمة.