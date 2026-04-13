طلب عاجل من أسطورة مانشستر يونايتد لـ أرسنال لحسم لقب البريميرليج

يرى جاري نيفيل أنه ينبغي على أرسنال مخالفة التوقعات والفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مانشستر سيتي في المواجهة على ملعب الاتحاد يوم الأحد المقبل.



وقال نيفيل، الفائز بالعديد من الألقاب مع مانشستر يونايتد، إن سيتي سيشعر بضعف أرسنال ومحنته واستغلال خسارته على أرضه أمام بورنموث يوم السبت الماضي ثم انتصار سيتي الساحق على تشيلسي أمس الأحد.

ويتأخر سيتي الآن بفارق ست نقاط عن فريق المدرب ميكل أرتيتا بالإضافة إلى مباراة مؤجلة، وفوزه على أرسنال الأسبوع المقبل سيجعله المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب.

وأدت هزيمة أرسنال على ملعبه أمام بورنموث عقب خسارته أمام سيتي في نهائي كأس الرابطة وخروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثامبتون المنافس في دوري الدرجة الثانية، إلى زيادة التكهنات بشأن بداية انهيار النادي اللندني تحت الضغط.

وأضاف نيفيل لشبكة سكاي سبورتس: "ينبغي على أرسنال التركيز على ما سيفعله ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، يمكن لأرسنال حسم اللقب الأسبوع المقبل، ولن تكون هذه رواية شائعة هذا الأسبوع لكنه الواقع".

وواصل: "الجميع يعتقد أن سيتي سيقلص الفارق إلى ثلاث نقاط، لكن إذا كنت مكان أرسنال، فيمكنك الفوز بأول لقب للدوري منذ 22 عاما الأسبوع المقبل، هذا ما يجب أن يفكر فيه الفريق".

واختتم: "تنتظرنا مباراة ضخمة الأسبوع المقبل، مباراة ستحدد موسم الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي بدأ يشم رائحة اللقب ويملك أسبوعا للإعداد لهذه المواجهة المرتقبة".