جوارديولا: أرسنال أفضل فريق في إنجلترا وأوروبا حتى الآن

قال بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن أرسنال أفضل فريق في إنجلترا وأوروبا حتى الآن.

خسر فريق أرسنال بشكل غير متوقع بنتيجة 2-1 على أرضه أمام بورنموث يوم السبت، وعلى الرغم من أن فريق لندن لا يزال متقدمًا بست نقاط، إلا أن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لديه مباراة مؤجلة وسيستضيف أرسنال يوم الأحد المقبل.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "حسنًا، لقد قدمنا أداءً جيدًا في ثلاث مباريات، لكن أفضل فريق في إنجلترا حتى الآن هو أرسنال، وأفضل فريق في أوروبا حتى الآن هو أرسنال".

وأضاف: "الفوز على أرسنال مرة واحدة أمر صعب للغاية - 49 مباراة، خسروا ثلاث منها في جميع المسابقات، وتخيل مرتين في غضون ثلاثة أسابيع أو شهر واحد".

لكن جوارديولا قال أيضًا إن الأمور قد تتغير بسرعة، وقال: "يتغير الزخم هكذا، وفي ثانية واحدة، يتغير كل شيء".

فاز السيتي في 29 من آخر 32 مباراة له في الدوري الممتاز في شهر أبريل تحت قيادة جوارديولا ولم يخسر إلا مرة واحدة خلال تلك الفترة.

وعندما طُلب من جوارديولا تفسير قدرة السيتي على تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية في المراحل الحاسمة، قال مازحًا إن الأمر يتعلق بوصول أشعة الشمس الربيعية بعد شتاء شمال إنجلترا القاتم والممطر.

وأكمل: "المزاج أفضل، تشعر بنهاية الموسم"، مشيدا بسجل إدارة النادي الحافل في التعاقد مع لاعبين يتمتعون بعقلية الفوز.