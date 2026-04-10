أول تعليق من جوارديولا بشأن مستقبل نجم مانشستر سيتي

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، رغبته في بقاء البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب الفريق الأول، مع النادي الإنجليزي، مشيرًا إلى عدم معرفته بشأن إمكانية تمديد عقده.

وينتهي عقد سيلفا بنهاية الموسم، وقد ألمح المدرب المساعد بيب ليندرز مؤخرًا إلى أن سيلفا قد لا يوقع عقدًا جديدًا، حيث ارتبط اسم لاعب الوسط الهجومي - البالغ من العمر 31 عامًا - بالانتقال إلى برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر مؤتمر صحفي قبل مواجهة تشيلسي بالبريميرليج: "لقد كان إضافة رائعة لنا، رائعة حقًا، أحب هذا النادي، وأتمنى أن يبقى وينهي مسيرته هنا، لكنني لا أعلم، القرار قراره".

وأضاف: "أنا مستاءٌ للغاية من برناردو لأنني قلت له قبل شهر إذا اتخذت قرارًا، يجب أن أكون أول من يعلم، ولم يخبرني بشيء حتى الآن، لا أعرف إن كان قد حسم أمره بالفعل، قلت له مازحًا: أخبرني، من حقي أن أعرف، لكنه لم يفعل، لذا لا أعرف ما الذي يجري".

ويُعدّ سيلفا أحد أفضل صفقات السيتي منذ انضمامه من موناكو قبل 9 سنوات، فقد أسرت سرعته ورؤيته الثاقبة وحسه التهديفي قلوب الجماهير على الفور.

ولعب سيلفا مؤخرًا مباراته رقم 450 مع النادي، وسجل 76 هدفًا، كما شارك في أكثر من 100 مباراة مع منتخب البرتغال.

واختتم: "سيقول جميع المدربين كم يُحبّونه لأنه يتمتع بروح تنافسية عالية، ولديه دائمًا حماسٌ كبير، في أصعب اللحظات وعلى أكبر المسارح، يكون حاضرًا دائمًا".