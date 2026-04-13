لعنة النهاية تعود من جديد.. هل يضيع لقب أرسنال في اللحظات الحاسمة؟

يبدو أن عقدة الحسم تواصل ملاحقة أرسنال في سباقه نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما واصل الفريق فقدان النقاط في توقيت حساس من الموسم، ما أعاد للأذهان سيناريو الإخفاق في الأمتار الأخيرة.

خسارة ارسنال أمام بورنموث

وتلقى أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا خسارة مفاجئة أمام بورنموث بهدفين مقابل هدف على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة 32 في نتيجة أثارت القلق بين جماهير الفريق بشأن قدرة الفريق على الحفاظ على الصدارة حتى النهاية.

وفي المقابل، استغل مانشستر سيتي تعثر المتصدر وحقق فوزا مهما على تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل مطاردته القوية على قمة جدول الترتيب ويشعل المنافسة من جديد.

ورغم بقاء أرسنال في الصدارة برصيد 70 نقطة إلا أن الفارق مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني (64 نقطة مع مباراة مؤجلة) لا يزال قابلًا للتقليص خاصة مع اقتراب مواجهة مرتقبة بين الفريقين على ملعب «الاتحاد» يوم 19 أبريل الجاري، في قمة قد تحدد ملامح المنافسة على اللقب.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان سيناريو موسم 2022-2023 عندما كان أرسنال قريبًا من التتويج بعد تصدره لجدول الترتيب لفترة طويلة قبل أن يتراجع في الجولات الحاسمة لصالح مانشستر سيتي الذي خطف اللقب في النهاية.