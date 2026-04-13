بعد وعكته الصحية | فرج عامر يوجه رسالة دعم لـ حسن المستكاوي

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق رسالة دعم للناقد الرياضي حسن المستكاوي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: الف سلامة للاستاذ حسن المستكاوي استاذ النقد الرياضي.

وعلق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على رحيل محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: “‏رحيل محمد صلاح عن ليفربول لم يعد خبرا وكلام ولكن إعلان ليفربول وكلمات صلاح هما الدرس وهما العقلية الاحترافية وهما الاحترام ، وهما الثقافة .. ثقافة إعلام ليفربول وثقافة محمد صلاح . انه الفهم النظيف الجميل للعلاقة بين لاعب وبين ناديه . نقطة وكفاية كده”.