المستكاوي يعلق على انتصار الزمالك: فرصة مهدرة وأداء متفاوت بين الشوطين

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على فوز الزمالك على شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي أقيمت على استاد نيلسون مانديلا بالجزائر.

وكتب حسن المستكاوي عبر حسابه على موقع فيسبوك: “فوز مهم للزمالك وفرصة من انفراد في الشوط الثاني لإضافة هدف ثاني”.

وتابع: “لكن الشوط الاول أداء افضل والشوط دفاعي كامل تقريبا .وبطريقة الفرق المصرية عندما تلعب خارج الارض او تتقدم بهدف”.

واختتم: "كانها جينات في الكرة المصرية، وان شاء اللّٰه يصعد الزمالك لنهائي الكونفدرالية".

ونجح الزمالك في تحقيق انتصار مهم على مضيفه شباب بلوزداد بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ملعب نيلسون مانديلا. وقدم الفريق الأبيض أداءً متوازنًا، حيث تمكن من فرض سيطرته على مجريات اللقاء في فترات عديدة، واستغل الفرص المتاحة له بشكل مثالي، ليخرج بفوز غالٍ يعزز من موقفه في المنافسة.

بهذا الفوز، وضع الزمالك قدمًا في المباراة النهائية للبطولة، إذ تمنحه نتيجة الذهاب أفضلية واضحة قبل مواجهة العودة في القاهرة. ويكفي الفريق الأبيض التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف دون تسجيل المنافس، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائي، وهو ما يزيد من أهمية التحضير الجيد للمباراة المقبلة.