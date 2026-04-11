جمال العدل يشيد بالزمالك بعد الفوز: دعم الإدارة والجماهير سر النجاح

أعرب المنتج الفني جمال العدل، عن سعادته بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جمال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: "جون إدوارد المدير الرياضي له دور استثنائي مع الزمالك ويقدم مجهود كبير خلال الفترة الأخيرة، ومجلس إدارة الزمالك يدعم الفريق ويبذل مجهودا كبيرًا".

وأضاف: "أشكر جماهير الزمالك على مساندة الفريق في كل وقت وكل مكان فهم سند للفريق ويقدموا موسم استثنائي، وسأحضر مباراة العودة للزمالك أمام شباب بلوزداد".

ونجح الزمالك في تحقيق انتصار مهم على مضيفه شباب بلوزداد بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ملعب نيلسون مانديلا. وقدم الفريق الأبيض أداءً متوازنًا، حيث تمكن من فرض سيطرته على مجريات اللقاء في فترات عديدة، واستغل الفرص المتاحة له بشكل مثالي، ليخرج بفوز غالٍ يعزز من موقفه في المنافسة.

بهذا الفوز، وضع الزمالك قدمًا في المباراة النهائية للبطولة، إذ تمنحه نتيجة الذهاب أفضلية واضحة قبل مواجهة العودة في القاهرة. ويكفي الفريق الأبيض التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف دون تسجيل المنافس، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائي، وهو ما يزيد من أهمية التحضير الجيد للمباراة المقبلة.