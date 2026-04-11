محمد إسماعيل: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام شباب بلوزداد.. والحسم في القاهرة

قال محمد إسماعيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق قوي جدًا بحجم شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتابع في تصريحات عقب المباراة ضمن الأنشطة الإعلامية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" :" الزمالك كان أفضل في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حاول الفريق الحفاظ على التقدم".

واختتم محمد إسماعيل تصريحاته:" لا يزال هناك شوط آخر في القاهرة، والزمالك سيخوض لقاء العودة من أجل الفوز وتأكيد التأهل للمباراة النهائية".

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا، ليقطع الأبيض شوطًا نحو التأهل للنهائي، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.