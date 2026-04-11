سبب خروج خوان بيزيرا من مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

رباب الهواري

شهدت مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية قرارًا مهمًا من الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، حيث تم استبدال اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا مع بداية الشوط الثاني. 

وجاء هذا القرار بعد تقييم الحالة البدنية للاعب خلال الشوط الأول، في ظل حرص الجهاز الفني على الحفاظ على سلامة جميع عناصر الفريق، خاصة في ظل ضغط المباريات وأهمية المرحلة الحالية من البطولة.

إجهاد في العضلة الخلفية وراء التغيير

ووفقًا لمصدر داخل نادي الزمالك، فإن سبب خروج بيزيرا لم يكن فنيًا بحتًا، بل جاء نتيجة شعور اللاعب بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية. هذا النوع من الإصابات قد يتفاقم بشكل سريع إذا لم يتم التعامل معه بحذر، وهو ما دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار فوري باستبداله وعدم المجازفة باستمراره في اللقاء.

الحفاظ على اللاعب قبل مواجهة العودة

يأتي هذا القرار في إطار خطة الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين، خاصة مع اقتراب مباراة العودة الحاسمة في القاهرة. ويفضل الجهاز الطبي منح اللاعب الراحة اللازمة لتجنب أي مضاعفات قد تؤدي إلى غيابه لفترة أطول، وهو ما قد يؤثر على الفريق في المباريات القادمة.

من المنتظر أن يخضع خوان بيزيرا لبرنامج تأهيلي خفيف خلال الأيام المقبلة، بهدف تجهيزه بشكل كامل لمباراة العودة المقررة يوم الجمعة القادم في القاهرة. ويسعى الجهاز الفني والطبي لتجهيز اللاعب بأفضل شكل ممكن، نظرًا لأهميته داخل صفوف الفريق ودوره المؤثر في الخط الهجومي.

تسود حالة من الاطمئنان داخل أروقة نادي الزمالك بشأن إصابة بيزيرا، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أنها إصابة بسيطة لن تعوق مشاركته في اللقاء المقبل. ويأمل الجهاز الفني في استعادة خدمات اللاعب سريعًا، لتعزيز قوة الفريق في مواجهة حاسمة تحدد المتأهل إلى النهائي


 

