وضع قدما في نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يعود بانتصار من الجزائر ويهزم بلوزداد بهدف برازيلي

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع البرازيلي خوان بيزيرا، ليمنح الفريق الأبيض أفضلية ثمينة قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

وبهذا الانتصار، وضع الزمالك قدمًا في نهائي البطولة؛ بعدما نجح في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، تعزز من حظوظه في التأهل للمباراة النهائية.

تشكيل الزمالك خلال المباراة

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ

دكة البدلاء

محمد عواد، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد السيد، آدم كايد، أحمد شريف، وسيف الجزيري.

تشكيل شباب بلوزداد خلال المباراة

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: يونس واسع، يوسف لعوافي، حسين بن عيادة، نوفل خاسف

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، مروان بوكرشاوي، سليم بوخنشوش

خط الهجوم: عبد الرحمن مزيان، لطفي بوصوار، عبد الرحمن بلحوسيني