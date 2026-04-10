إلغاء هدف لشباب بلوزداد أمام الزمالك بعد الرجوع لتقنية VAR

ألغى حكم مباراة الزمالك وشباب بلوزداد هدفًا لصالح الفريق الجزائري في الدقيقة 68، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (VAR)، خلال المواجهة المقامة حاليًا على ملعب نيلسون مانديلا، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبعد إلغاء الهدف، استمرت النتيجة بتقدم الزمالك بهدف دون رد، في ظل محاولات متواصلة من جانب أصحاب الأرض لإدراك التعادل.

تشكيل الزمالك

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ

دكة البدلاء

محمد عواد، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد السيد، آدم كايد، أحمد شريف، وسيف الجزيري.

تشكيل شباب بلوزداد

خط الدفاع: يونس واسع، يوسف لعوافي، حسين بن عيادة، نوفل خاسف

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، مروان بوكرشاوي، سليم بوخنشوش

خط الهجوم: عبد الرحمن مزيان، لطفي بوصوار، عبد الرحمن بلحوسيني

وكان الزمالك تأهل إلى هذا الدور بعد تخطي أوتوهو بطل الكونغو، بينما صعد شباب بلوزداد عقب الفوز على المصري البورسعيدي.