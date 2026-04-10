إصابة بيزيرا تربك الزمالك أمام شباب بلوزداد.. وأحمد شريف بديلا

تعرض خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، لإصابة بشد في العضلة الخلفية بين شوطي مباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقامة حاليًا على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واضطر المدير الفني معتمد جمال لإجراء تبديل اضطراري مع بداية الشوط الثاني، حيث دفع بـأحمد شريف بدلاً من بيزيرا، في ظل تقدم الزمالك بهدف دون رد.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ

دكة البدلاء

محمد عواد، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد السيد، آدم كايد، أحمد شريف، وسيف الجزيري.

تشكيل شباب بلوزداد

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: يونس واسع، يوسف لعوافي، حسين بن عيادة، نوفل خاسف

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، مروان بوكرشاوي، سليم بوخنشوش

خط الهجوم: عبد الرحمن مزيان، لطفي بوصوار، عبد الرحمن بلحوسيني

ويأمل الزمالك في الحفاظ على تقدمه رغم الإصابة المؤثرة، وسط محاولات من شباب بلوزداد للعودة في النتيجة قبل لقاء الإياب.