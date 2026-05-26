أخبار أسوان.. وفود الأقباط الكاثوليك والأرثوذكس يقدمون التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق : 25/5/2026 أحداث متنوعة.

فى لفتة تعكس روح المحبة والتآخى بين أبناء الوطن ، إستقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد الأقباط الكاثوليك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

ضم الوفد الكنسى القمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والوفد المرافق له ، حيث سادت أجواء من الود والتقدير المتبادل ، بما يجسد عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء المجتمع الأسوانى .

وفد الأقباط الكاثوليك يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بـ عيد الأضحى

في أجواء تسودها روح المحبة والتآخى ، قام وفد الأقباط الأرثوذكس بتقديم التهنئة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، فى مشهد يعكس عمق الروابط الوطنية بين أبناء الشعب المصرى .

وضم الوفد نيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، ونيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو ، بالإضافة إلى وفد من كهنة الأقباط الأرثوذكس ، حيث سادت أجواء من الود والتقدير المتبادل خلال اللقاء .

محافظ أسوان يستقبل وفد الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بـ عيد الأضحى

جهود متنوعة

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بتكليف أسماء سيف الدين برجاس لتولى مسئولية إدارة الإتصال السياسى ، خلفاً لخالد عبد الجليل لبلوغه السن القانونية للمعاش ، وذلك فى إطار توجه المحافظة نحو دعم منظومة العمل التنفيذى والدفع بالكفاءات القادرة على إستكمال مسيرة العمل بكفاءة وفاعلية .

وأكد محافظ أسوان على أن تكليف أسماء برجاس بهذه المسئولية تأتى لثقة القيادة التنفيذية فى قدرتها على تحقيق التنسيق الفعال مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وأيضاً الكيانات المجتمعية المختلفة بما يساهم فى دعم قنوات التواصل المباشر ، وسرعة عرض مطالب وإحتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

محافظ أسوان يصدر قراراً بتكليف أسماء برجاس مديراً لإدارة الإتصال السياسى