وفد الأقباط الكاثوليك يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بـ عيد الأضحى

فى لفتة تعكس روح المحبة والتآخى بين أبناء الوطن ، إستقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد الأقباط الكاثوليك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

ضم الوفد الكنسى القمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والوفد المرافق له ، حيث سادت أجواء من الود والتقدير المتبادل ، بما يجسد عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء المجتمع الأسوانى .

ومن جانبه قدم المهندس عمرو لاشين شكره لوفد الأقباط الكاثوليك على هذه الزيارة الطيبة ، مؤكداً أن روح الإخاء والمحبة والتعاون البناء بين أبناء الوطن تمثل دعامة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار ، فى ظل القيادة الواعية والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأشار محافظ أسوان إلى أن التكاتف بين جميع فئات المجتمع يسهم بشكل مباشر فى مواجهة التحديات وتحقيق المزيد من الإنجازات فى مختلف قطاعات العمل ، بما يلبى تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة التنمية والعمران داخل الجمهورية الجديدة .

فيما أكد القمص أنطونيوس ذكرى والوفد المرافق له على حرصهم الدائم لتقديم التهنئة لمحافظ أسوان وجهازه المعاون فى مختلف المناسبات ، تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية والمحبة الصادقة التى تجمع أبناء الشعب المصرى .

وأشاروا إلى أن المصريين جميعاً نسيج وطنى واحد ، تجمعهم الأعياد والأفراح والأحزان ، وأن هذا التلاحم الوطنى كان له دور بارز فى تحقيق ملحمة الإنجازات والتنمية الشاملة التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى مختلف المجالات بما يعود بالنفع على المواطنين .