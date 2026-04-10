محمد صلاح يتوج بجائزة هدف الشهر في ليفربول

توج محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة هدف الشهر عن شهر مارس الماضي بعد تسجيله هدف رائع في شباك جالاتا سراي، في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الهدف حقق محمد صلاح رقمًا تاريخيًا غير مسبوق، إذ أصبح أول لاعب أفريقي يصل إلى 50 هدفًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد حقق فوزًا كبيرًا على جالاتا سراي بنتيجة 4-0 في إياب دور الـ16، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.