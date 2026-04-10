بديل محمد صلاح .. ديوماندي على رأس اهتمامات ليفربول

أعلن محمد صلاح رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ليضع إدارة النادي الإنجليزي أمام تحدٍ كبير لتعويض أحد أبرز نجوم الفريق، بعد مسيرة امتدت لتسع سنوات داخل "أنفيلد".

وبدأ ليفربول بالفعل التحرك للبحث عن بديل مناسب، حيث يبرز اسم يان ديوماندي، جناح لايبزيج، كأحد أبرز المرشحين لخلافة النجم المصري خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فإن ديوماندي دخل دائرة اهتمامات ليفربول، إلا أن المطالب المالية لناديه، والتي تصل إلى نحو 100 مليون يورو، تمثل عقبة كبيرة أمام إتمام الصفقة، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بخدمات اللاعب.

وتتنافس عدة أندية على ضم ديوماندي، أبرزها مانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام وتشيلسي، إلى جانب باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، خاصة سرعته وقدرته على المراوغة واختراق الدفاعات.

وفي سياق متصل، وضع ليفربول قائمة بدائل أخرى لتعويض رحيل صلاح، تضم عددًا من الأسماء الشابة والمميزة، من بينها يانكوبا مينتيه لاعب برايتون، وبازومانا توريه لاعب هوفنهايم، وفرانشيسكو كونسيساو جناح يوفنتوس، وأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل، وبرادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، ورودريجو لاعب ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يلعب المدير الفني آرني سلوت دورًا محوريًا في حسم ملف الصفقات الجديدة، حيث يشارك في المناقشات الخاصة بتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الحفاظ على قوة ليفربول التنافسية بعد رحيل نجمه الأول.