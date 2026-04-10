الأهلي يتحرك رسميا.. لجنة بقيادة سيد عبدالحفيظ لمراجعة قرارات الحكم والفار

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن تحركات مرتقبة داخل النادي الأهلي، تتعلق بأزمة مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وكتب عبد الباسط عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "معلوماتي سيد عبدالحفيظ سيترأس لجنة الأهلي للاستماع لما دار بين الحكم محمود عاشور ومحمود وفا والأهلي سيعلن خلال ساعات تقدمه بتظلم للجنة التظلمات وآخر لرابطة الأندية"

وتعادل فريق الأهلي إيجابيًا 1-1 مع سيراميكا في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز 2025 - 2026.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق سموحة السكندري يوم السبت المقبل 11 أبريل ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج.