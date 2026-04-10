رانيا علواني: التحكيم العادل ضامن حقيقي لنزاهة المنافسات الرياضية

أكدت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، أن دور التحكيم في أي لعبة رياضية يقتصر على تحقيق العدالة بين المتنافسين وفقًا للقوانين المنظمة للعبة، دون التأثر بمستوى الفرق داخل الملعب.

وكتبت رانيا علوانى عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "دور التحكيم في أي لعبة رياضية هو تحقيق العدالة بين المتنافسين وفقا للقانون وليس له علاقة بمستوى أي منهما على أرض الملعب.. دوره تحقيق العدالة وحماية اللاعبين فقط"

وتعادل فريق الأهلي إيجابيًا 1-1 مع سيراميكا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز 2025 - 2026.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق سموحة السكندري يوم السبت المقبل 11 أبريل ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج.